Braunschweig. Sie sind laut der Stadtverwaltung nicht dauerhaft standsicher. Demnächst beginnen die Vorbereitungen für die Neugestaltung des Platzes.

Die Neugestaltung des Hagenmarktes wird in diesem Jahr vorbereitet, wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt. Überlegungen zum künftigen Charakter dieses zentralen Platzes in der Innenstadt waren seit dem Jahr 2017 intensiv geführt worden, nachdem das Sturmtief Xavier mehr als zwei Drittel der seinerzeit dort stehenden Robinien entwurzelt hatte oder sie im Nachhinein gefällt werden mussten, weil ihre Standsicherheit nicht mehr gegeben war.

Im November 2022 beschlossen die Ratsgremien, den aus einem Freiraumwettbewerb siegreich hervorgegangenen Entwurf des Büros „capattistaubach – urbane Landschaften“ aus Berlin umzusetzen. Er sehe vor, rund 80 neue Bäume im Umfeld des Brunnens zu pflanzen, wie die Stadt weiter mitteilt. Der Platz werde einen von vielfältigem Grün geprägten neuen Charakter erhalten. Die wesentlichen Bauarbeiten zur Platzgestaltung seien für 2025 vorgesehen.

Die zehn Robinien auf dem Hagenmarkt sollen im Februar gefällt werden

In diesem Jahr stehen demnach vorbereitende Maßnahmen an, zum Beispiel archäologische Untersuchungen. Hierfür sei es erforderlich, die auf dem Hagenmarkt verbliebenen zehn Robinien im Februar – vor Beginn der Brut- und Setzzeit – zu fällen, so die Stadt. Sie seien, wie gutachterlich bestätigt worden sei, allesamt nicht dauerhaft standsicher. Nur durch erhebliche Einkürzungen hätten sie vorübergehend erhalten werden können.

