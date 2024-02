Braunschweig. Jaeschke zeigt Bilder von Mr. Brainwash, einem Kumpel von Banksy. Auch ein gebürtiger Wolfenbütteler hat Spannendes zu zeigen.

Eigentlich heißt er Fabio. Nennt sich aber Lucky Bambino. Das glückliche Kind in ihm hat sich den Künstlernamen verpasst. Der 39-Jährige ist sehr erfreut, in der Galerie Jaeschke neben dem großen Mr. Brainwash ausstellen zu dürfen, einem guten Kumpel der geheimnisvollen Streetart-Ikone Banksy. In der Popkunst heißen die Leute ja selten so, wie es im Pass steht.