Braunschweig. Eine kleine Auswahl jener unzähligen Helfer – ehrenamtlich und hauptamtlich – die den Karnevalszug zu dem machen, was er ist.

Beim Schoduvel greift ein Rad ins andere. Alles ist streng durchorganisiert, und unzählige Menschen an vielen verschiedenen Stellen sorgen dafür, dass es läuft und Tausende unbeschwert fröhlich sein können. Ein Beispiel dafür sind die vielen Treckerfahrer aus der gesamten Region: Ohne sie gäb’s keinen Karnevalsumzug in dieser Form. Schon früh am Morgen haben sie sich im Schoduvel-Zentrum in Kralenriede getroffen und dann ihre wuchtigen Maschinen vor die Wagen gehängt. Herbert Fischer und Markus Linzel aus Bornum gehörten zu den Fahrern und waren einfach aus Freude am Karneval dabei.