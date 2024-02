Braunschweig. Die Tanzschule „Ginga‘n‘roll“ legt sich mächtig ins Zeug, um Braunschweig in Schwung zu bringen.

Als die Sambafrauen mit ihrem prächtigen Kopfschmuck, den bunten Federn und schillernden Kostümen die Straße entlang tanzen, entfachen sie ein gewisses Feuer, das durchaus an die Bilder vom berühmten Karneval in Rio de Janeiro erinnert, der gerade am anderen Ende der Welt gefeiert wird: heiße Trommel-Rhythmen, schwingende Hüften und knappe Kostüme auf Braunschweigs Straßen.