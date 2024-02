Braunschweig. Der Fanfarenzug „Vorwärts Elsfleth“ marschiert zum 8. Mal beim Schoduvel mit - selbst ein Hexenschuss kann die Musiker nicht stoppen.

„Liebling, pass mal auf...“, ruft Sabine Hortig ins Telefon und erteilt ihrem Mann noch ein paar Instruktionen. Sie steht mit dem Fanfarenzug „Vorwärts Elsfleth“ auf dem Altstadtmarkt, ein ganzes Bündel an Karnevalsorden hängt um ihren Hals. Hinter den Absperrungen warten schon die Karnevalisten auf den Zug, der in einer halben Stunde am Europaplatz starten soll.