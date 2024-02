Braunschweig. Das bundesweite Kunstprojekt „100 Boote – 100 Millionen Menschen“ soll ein Zeichen der Solidarität mit Menschen auf der Flucht sein.

Lachen und Weinen sind an diesem Tisch voller Stifte, Skizzen und Papierboote dicht beisammen. Weinen, wenn Gedanken an die verlassene Heimat hochkommen, an die eigene Flucht oder das Leid anderer Geflüchteter. Und Lachen, wenn die Frauen es schaffen, untereinander auch die Augen für das Schöne zu öffnen, für ihr Miteinander.