Braunschweig. Tarifverhandlungen für das Speditions- und Logistikgewerbe: Verdi fordert 15 Prozent mehr Lohn und eine höhere Jahressonderzahlung.

In den Tarifverhandlungen für das Speditions- und Logistikgewerbe in Niedersachsen ist die erste Verhandlungsrunde zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem Arbeitgeberverband Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN) am Dienstag in Hannover ohne Ergebnis unterbrochen worden. Verdi zufolge hat die Arbeitgeberseite die Forderungen der Gewerkschaft als zu hoch und realitätsfremd zurückgewiesen. „Die Arbeitgeber haben 3 Prozent Entgelterhöhungen bei einer Laufzeit von 13 Monaten angeboten“, heißt es in der Pressemitteilung.