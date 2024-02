Braunschweig. Neben Neuheiten aus China werden auch die Bikes etablierter Hersteller aus Europa, Japan und den USA zu sehen sein.

Die Motorradmesse Braunschweig lädt am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Februar, zum Saisonstart ins Millenium-Event-Center am Madamenweg ein. „Ob 125er, Reiseenduro oder Supersportler: zahlreiche Motorräder, Bekleidung und Zubehör warten auf die Besucher“, kündigt Veranstalter Frank Henkel (Move-Messen) an. Neben Neuheiten von Newcomern vor allem aus China werden ihm zufolge auch die Bikes etablierter Hersteller aus Europa, Japan und den USA zu sehen sein.

„Ganz neu und von vielen traditionellen Motorradfahrern noch ein wenig kritisch beäugt ist das Segment der Elektromotorräder“, so Henkel. Auf der Motorradmesse finde sich in diesem Jahr ein breites Angebot an Elektrofahrzeugen. „Außerdem warten Scooter, Quads und vieles mehr auf die Besucher.“

Die Motorradmesse ist jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Infos unter www.motormesse-bs.de.

