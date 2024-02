Braunschweig. Kann Humor als Führungsinstrument funktionieren? Aktuelle Studienergebnisse sowie Statements aus der Region Braunschweig-Wolfsburg.

„Büro ist Krieg“ … wer kennt sie nicht, die Weisheiten des wohl bekanntesten Serien-Chefs Deutschlands? Mit seinen humorvoll-provokanten Zitaten eckte Christoph Maria Herbst in der Rolle des Bernd Stromberg bewusst an und vollführte einen Balance-Akt zwischen zwanghaft bemühter Aufheiterung des eigenen Teams und dem Tüpfelchen „zu viel“. Ob das auch in der realen Welt so gut ankäme wie auf dem Bildschirm? Wohl kaum. Dass eine aggressive Form des Humors im Job jedoch ebenso wie seine sozialeren Varianten eine Daseinsberechtigung genießt, weiß Humor-Expertin Eva Ullmann. Im Interview erklärt sie, warum Humor angesichts sich zuspitzender Krisen und Herausforderungen ein probates Mittel ist, welche Fallstricke beachtet werden sollten und warum der einstudierte Witz ebenso funktionieren kann wie spontane Komik.