Braunschweig. Naturmaterialien, Metall und Mut zu Farbe: Tilmann Sperling und Florian Sturm, Geschäftsführer von Magniküche, über aktuelle Trends.

Nach wie vor sind es Nichtfarben, die in deutschen Küchen dominieren – Weiß, Creme und Grautöne werden am häufigsten gewählt. Dabei gibt es zahlreiche Möglichkeiten, eine Küche farbig zu gestalten, wissen Tilman Sperling und Florian Sturm. Die Geschäftsführer des Braunschweiger Küchenstudios Magni Küche diskutieren im Interview, warum der Leitsatz „Form Follows Function“ nicht immer gilt, was die Niederländer uns voraushaben und welche die nächste Küchen-Trendfarbe werden könnte.