Braunschweig. Eine Seniorin soll in der Linie 5 auf die Braunschweigerin eingeredet haben. Die Polizei sucht nach dem rassistischen Vorfall nach Zeugen.

Eine Seniorin hat eine 23-jährige Braunschweigerin türkischer Herkunft am Nachmittag des 25. Januars in der Straßenbahnlinie 5 am Donauknotenrassistisch beleidigt. Laut einer Pressemitteilung der Polizei fuhr die 23-Jährige in Richtung Weststadt als die Frau sie zunächst abwertend musterte und anschließend auf sie einredete.

Da sie jedoch Kopfhörer trug, habe sie zunächst nicht verstanden, was die Seniorin sagte. Nachdem sie die Kopfhörer abgenommen hat, beleidigte sie die Seniorin rassistisch. Am Queckenberg verließ die bislang unbekannte ältere Dame dann die Straßenbahn und entfernte sich in Richtung Lechstraße. Die 23-Jährige erstattete Anzeige in einer Polizeidienststelle. Die Frau soll 50 bis 60 Jahre alt, circa 1,63 Meter groß sein. Sie hat graue schulterlange Haare, trug eine Brille und war dunkel gekleidet.

Braunschweig: Polizei sucht Zeugen des rassistischen Vorfalls

Nach Angaben der Polizei befanden sich mehrere Fahrgäste zum Zeitpunkt des rassistischen Vorfalls in der Straßenbahn. Die Seniorin habe sehr laut gesprochen. Zudem soll sich eine weitere Frau mit der unbekannten Täterin unterhalten haben. Im Rahmen der Ermittlungen wegen Beleidigung und Volksverhetzung sucht die Polizei deshalb nach Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0531) 4762516 entgegen.

