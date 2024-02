Braunschweig. Der Zirkusdirektor kündigt Hochseilartisten, Rassepferde, eine Illusionsshow und mehr an. Alle Infos zu Vorführungen und Preisen.

„Circus Belly“ gastiert vom 1. bis zum 10. März auf dem Schützenplatz an der Hamburger Straße in Braunschweig. Direktor Klaus Köhler verspricht viel Clownerie, atemberaubende Akrobatik in luftiger Höhe, Tierdressur und jede Menge Magie. Die neue Show „Smile“ entführe das Publikum in eine zauberhafte Zirkuswelt. Mit dabei seien Künstler und Künstlerinnen aus der ganzen Welt. Beheimatet ist der Zirkus in Wietzendorf bei Soltau.

Die drei Hochseil-Artisten „The Gerlings“ aus Kolumbien vollführen Sprünge und Tricks in zehn Metern Höhe, „gepaart mit heißblütigem südamerikanischen Temperament“, wie es in der Ankündigung heißt. Sind sie Preisträger des „Bronzenen Clowns“ beim Internationalen Zirkusfestivals in Monte-Carlo. Für Nervenkitzel sorge außerdem das rotierende „Rad des Todes“.

Braunschweiger Publikum kann andalusischen Vollblut-Hengst erleben

„Clown Zippogalli & Friends“ aus Italien will mit seinen Kollegen Avantes und Angelo das Publikum erfreuen. Zirkusdirektor Köhler selbst kündigt an, seine Rassepferde zu präsentieren. Und „Karina“ aus Spanien zeige auf ihrem andalusischen Vollblut-Hengst Esparanto die hohe Schule der Reitkunst.

Was man mit mehreren Hula-Hoop-Reifen anstellen kann, will „Loreen“ aus Berlin vorführen. Außerdem soll eine Illusionsshow zu erleben sein: „Aron – Meister der Magie“ versprühe einen Hauch von Las Vegas, indem er seine zwei Assistentinnen erscheinen, durchbohren und verschwinden lasse. Und „Antonio“ sorge mit klassischer Tempojonglage für gute Stimmung.

Vorstellungen sind täglich um 16 Uhr, Freitag und Samstag um 16 und 19.30 Uhr sowie Sonntag um 11 und 15 Uhr (außer Sonntag, 10. März: nur 11 Uhr). Am Dienstag finden keine Vorstellungen statt. Freitag um 16 Uhr ist Familientag mit ermäßigten Preisen. Freitag und Samstag um 19.30 Uhr gilt 2 für 1 (also 50 Prozent Rabatt). Montag und Mittwoch um 16 Uhr zahlen Erwachsene nur den Kinderpreis. Tickets sind ab 15 Euro für Kinder beziehungsweise 20 Euro für Erwachsene zu haben. Infos: www.zirkusbelly.com/tickets.

red