Braunschweig. Beins Postkarten (102): Wohin ging man früher zur vorgerückten Stunde? Ins Café Hohenzollern am Bohlweg, das zeitweise als anrüchig galt.

Gaststätten und Ausflugslokale verkauften oder verschenkten an ihre Gäste gern Ansichtskarten. Die Käufer zeigten mit kurzen Grüßen Freunden und Verwandten an, dass sie fröhlich zusammensaßen und feierten. Meist unterschrieben alle am Tisch, auch wenn bis 1905 die beschreibbare Fläche im kleinen Feld der Karte dafür kaum reichte. Aber da gab es ja noch den Rand. Mit unserer kuriosen Postkarte grüßte 1895 „Edmund von Monterey“, teils auf Dänisch, teils auf Deutsch, seinen alten Freund Paul Mehlitz in Kins in Südschleswig. Weshalb der Schreiber sich nach einer Küstenstadt in Kalifornien nannte, lässt sich für uns nicht klären. Die Karte ist ein Unikat von Güte. Verkauft wurde sie wahrscheinlich im „Restaurant u. Café Hohenzollern“ am Bohlweg 73, einem Haus, das im 2. Weltkrieg zerstört wurde und später im Horten-Kaufhaus aufging.