Braunschweig. 95 Plätze hat die neu errichtete Einrichtung auf dem Ohefeld in Sichtweite des VW-Werks. Nur noch wenige Plätze sind frei.

Auch wenn rundum noch Baustelle ist: In der Kita „Volkswagen Löwenkinder“ im Norden von Braunschweig ist schon alles fertig: Das Spielzeug liegt bereit, die kuscheligen Schlafkojen sind hergerichtet, in den Regalen warten Farben und Pinsel auf die Kinder. Kommenden Montag, am Rosenmontag, nimmt die neue Kita ihren Betrieb auf.