Braunschweig. Ein neuer Treffpunkt für Nachwuchs-Hacker, Gaming-Nerds und technikinteressierte Kinder: Was die Codenauten in Braunschweig vorhaben.

„Programmieren ist die Superkraft des 21. Jahrhunderts“, sagt Marvin Priedigkeit von den Codenauten. Er und Mitgründerin Julia Eleonora Wierzbowski leiten in Braunschweig eine Programmierschule für Kinder. Bei den Codenauten lernen Kinder ab einem Alter von elf Jahren das Programmieren. In kleinen Workshops werden sie an Programmiersprachen wie Java, Python oder C# herangeführt und können sogar kleine Spiele oder Apps entwickeln.