Braunschweig. Christian Ahmo ist Personaltrainer, Ernährungsberater und Influencer. Er erklärt die wichtigsten Grundlagen, um 2024 fit zu werden.

Fitnesstipps vom Profi: Einen einarmigen Liegestütz kann er locker und auch sonst beeindruckt der Braunschweiger Christian Ahmo durch seine Physis und die breite Palette an kunstvollen Übungen, die er an Klimmzugstange und Co. macht.