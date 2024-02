So stellen sich Merle Riemer und Leon Kremer in ihrem Entwurf die Fassade des umgenutzten Ex-Kaufhauses am Bohlweg vor. Sie schlagen vor, die Horten-Kachel als identitätsstiftendes Element zwar beizubehalten, aber in anderer Form als bislang, als Bestandteil in einer neuen Fassade. © Merle Riemer | Leon Kremer