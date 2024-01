Braunschweig. In den Stadtteilen sind unbekannte Täter am Wochenende in zwei Häuser eingebrochen. Ein dritter Versuch scheiterte.

Am Samstag hat sich ein unbekannter Täter Zutritt zur Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Schapen verschafft. Laut einer Pressemitteilung der Polizei stellte die 56-jährige Bewohnerin gegen 19.30 Uhr den Einbruch fest und informierte die Polizei. Der Unbekannte öffnete gewaltsam eine Terrassentür und gelangte ins Wohnungsinnere. Dort erbeutete er Schmuck und konnte den Tatort anschließend unerkannt verlassen.

Ein weiterer Einbruch geschah am Freitag in Volkmarode, als ein unbekannter Täter sich gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in Volkmarode verschaffte. Im Hausinneren durchsuchte der Täter mehrere Schränke und Schubladen. Auch hier erbeutete er Schmuck und konnte vom Tatort flüchten.

Ein dritter Einbruchsversuch in Volkmarode scheiterte am Wochenende

Ein dritter Einbruchsversuch scheiterte in einem Einfamilienhaus in Volkmarode an der Terrassentür. Die Kriminalpolizei nahm die Tatorte auf, sicherte Spuren und leitete in allen drei Fällen die Ermittlungen ein. Die Höhe der Schäden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red