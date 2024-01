Braunschweig. Valentinstag in der Löwenstadt: Lesen Sie hier 11 Ausflugstipps für Verliebte und die, die ihren Valentin noch nicht gefunden haben.

Am Mittwoch, 14. Februar, ist es wieder so weit. Es ist Valentinstag – Zeit, seinem Herzensmenschen eine kleine Freude zu bereiten. Wer statt roter Rosen zu schenken lieber etwas Zeit zu zweit verbringen möchte, der findet hier elf Date-Ideen in Braunschweig.