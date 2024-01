Braunschweig. Am Montag wurde die erste der neuen Shopping-Queen-Folgen aus Braunschweig bei Vox ausgestrahlt. Die Kandidatin: Caroline Böspflug.

In Braunschweig wird geshoppt – und zwar vor TV-Kameras. Zum achten Mal präsentiert sich „Shopping Queen“ mit Kandidaten aus Braunschweig und Region. Am Montag ging es mit der Braunschweigerin Caroline (24) in die erste Runde.

Unter dem Motto „Erdige Eleganz - Kreiere den perfekten Look in Erdtönen“ musste das passende Outfit zusammengestellt werden. Bevor sich Moderator Guido Maria Kretschmer (58) jedoch Carolines Shoppingverhalten genauer ansah, wurde erst einmal der Chef der Mitarbeiterin der Stadt Braunschweig unter die Lupe genommen.

Shopping Queen in Braunschweig: Guido Maria Kretschmer schwärmt von Oberbürgermeister - „der sieht doch nett aus!“

Als Teammitglied des Bürgertelefons der Stadt Braunschweig ist Caroline hoch motiviert - Kretschmer allerdings hat Fragen: „Kann mal jemand rausfinden, wie der Bürgermeister aktuell in Braunschweig aussieht?“ Als ihm ein Bild von Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (42) vorgelegt wird, reagiert der Moderator angetan: „Der sieht doch nett aus! Den grüßen wir herzlich. Ist ein toller Bürgermeister.“

Auch von Caroline ist Kretschmer begeistert und würde sie am liebsten direkt in sein Team holen: „Die könnte wunderbar in meiner Agentur arbeiten, in meinem Management.“ Zusammen mit Carolines Mama Christina (47) geht es dann zur Shoppingtour: Die beiden dürfen innerhalb von vier Stunden 500 Euro verprassen.

Carolines Schuh-Wahl sorgt beim Star-Designer Kretschmer jedoch für Kopfschütteln: „Es geht um Eleganz. Cowboystiefel sind ja nun nicht gerade ein Ausdruck von Eleganz!“ Ein beiger Poncho gefällt ihm dafür umso mehr. Er möchte Caroline am liebsten befördern: „Das ist extrem süß. Die muss Bürgermeisterin werden!“

Shoppping Queen: Kompliment für Braunschweigs Innenstadt von Moderator Gudio Maria Kretschmer

Auch Braunschweig hat es Guido Maria Kretschmer sichtlich angetan. Als er Bilder aus der Innenstadt sieht, kann er seine Entzückung nicht verbergen und ruft aus: „Hübsch ist das in Braunschweig! Ich war noch nie in Braunschweig. Da fahre ich jetzt auch bald mal hin.“

Vorher hasten jedoch Caroline und ihre Mama weiter durch die Fußgängerzone, denn langsam geht das „Shopping Queen“-Zeitbudget zur Neige. Beim Friseur gibt es einen Sekt, während Mutter Christina versucht, ihrer Tochter noch schnell die passende Farbe auf die Fingernägel zu zaubern. Die beschwert sich erst: „Guck dir mal die Seiten an!“, gibt sich am Ende jedoch versöhnlich: „Wenn man nicht genau hinguckt, ist es okay.“

Vox-Sendung: Shopping Queen-Jury gibt Caroline aus Braunschweig 34 Punkte

So ganz zufrieden ist Guido Maria Kretschmer allerdings immer noch nicht. Die Cowboystiefel und ein luftiges, kurzes Hemd überzeugen ihn nicht: „Ich finde, das ist ein leicht amerikanisierter Look. Aber es ist kein eleganter Look. Das ist far away von Eleganz!“

Die anderen vier Kandidatinnen sind da weniger kritisch. Belinda (30) schwärmt: „Du hast für mich das Motto voll getroffen.“ Von ihr gibt es neun Punkte, ebenso wie von Romy (41), die anerkennend kommentiert: „Ich mag diesen Mix aus den Materialien.“ Carolin (36) vergibt acht Punkte: „Als kleinen Kritikpunkt hätte ich keine weiße Bluse genommen bei dem Thema.“ Auch Mitstreitern Barbara (58) zückt die Karte mit der Acht.

34 Punkte also bisher für Caroline. Eine Wertung steht allerdings noch aus: Das Ergebnis von Guido Maria Kretschmer gibt es erst am Freitag zum großen Finale. Bis dahin dürfen sich in den nächsten Tagen auch Belinda, Romy, Carolin und Barbara durch die Braunschweiger Innenstadt shoppen. Weiter geht es am Dienstag mit Barbara: um 15 Uhr auf VOX.

Alle fünf Kandidatinnen aus Braunschweig und Salzgitter im Überblick gibt es hier.