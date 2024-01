Braunschweig. Mit seiner Band Vivid war er ein Rockstar, und auf seinem Blog „Besserbissen“ folgen dem Buchautor Zehntausende in den sozialen Medien.

„Meine Oma hat ihr kleines Schnippelmesser immer auf einer Untertasse geschärft“, erklärt Torsten Kluske (51) seinen fast 60.000 Followern auf Instagram und im Interview mit unserer Zeitung. Der Autor unserer wöchentlichen Kolumne „Kluskes Besserbissen“ ist fast so etwas wie ein Star auf Instagram, mit einer treuen und stetig wachsenden Fan-Gemeinde. Fast täglich gibt er ihnen, was sie wollen: praktische Küchen- und Kochtipps in unaufgeregter Art und Weise.