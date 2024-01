Braunschweig. Beim neuen Blitzer-Ranking kommt die Löwenstadt nur auf einen hinteren Platz. Welche Stadt ist für Raser am gefährlichsten? Ein Überblick.

In Braunschweig stehen vergleichsweise wenige feste, mobile und teilstationäre Blitzer. Zu diesem Ergebnis kommt die Berliner Kanzlei Goldenstein, die auch in diesem Jahr wieder in den 40 größten deutschen Städten die Blitzerdichte analysiert hat. Bei ihren Recherchen mit Hilfe der Verkehrs-Apps blitzer.de und Waze im Untersuchungszeitraum vom 28. November 2023 bis zum 11. Januar 2024 sowie Befragungen der städtischen Presse- oder Polizeistellen kam heraus, dass Braunschweig durchschnittlich nur 3,18 Blitzer pro 1000 Hektar Straßenfläche aufstellt. Im Ranking bedeutet das Platz 35. Ein leichter Anstieg im Vergleich zu 2023 (2,8) und 2022 (3,0). Freiburg ist die Blitzer-Hauptstadt, liegt beim aktuellen Ranking mit einer Blitzerdichte von 35,37 an der Spitze, vor Wiesbaden (33,89) und Wuppertal (25,92). Hannover reiht sich mit einer Quote von 22,56 auf Platz 5 ein. Schlusslicht der 40er-Gruppe ist Magdeburg mit einem Wert von 0,6. Bezogen auf alle 40 Städte liegt die Blitzerdichte durchschnittlich bei 11,47.

33.500 Verstöße – Braunschweig nimmt 2022 gut 1,8 Millionen Euro durch Blitzer ein

Die Recherchen der Rechtsanwälte ergaben, dass Braunschweig vier feste und täglich im Schnitt 0,61 mobile und teilstationäre Blitzer in Benutzung hat. „Feste Blitzer lösen im Normalfall relativ selten aus, da ortskundige Autofahrer sie schon kennen. Daher sind mobile oder teilstationäre Blitzer gefährlicher für Autofahrer, die zu schnell unterwegs sind“, analysiert Rechtsanwalt Alexander Voigt. Die Dichte dieser „gefährlicheren“ mobilen und teilstationären Radarfallen liegt in Braunschweig bei 0,42 pro 1000 Hektar Straßenfläche. Die Wahrscheinlichkeit, von einem mobilen oder teilstationären Blitzer erwischt zu werden, ist deutschlandweit in Bonn am höchsten. Hier wurden während des Analysezeitraumes im Schnitt 3,87 mobile und teilstationäre Blitzer pro 1000 Hektar Straßenfläche zur gleichen Zeit aufgestellt. In Hannover sind es 0,79, der Durchschnittswert liegt bei 1,3.

Wie viel die Stadt Braunschweig im vergangenen Jahr durch Blitzer eingenommen hat, steht noch nicht fest. Im Jahr 2022 waren es gut 1,8 Millionen Euro. 33.500 Verstöße wurden registriert.

