Braunschweig. Prof. Dr. Braungart ist Chemiker und Miterfinder des „Cradle to Cradle“-Ansatzes. So soll er das Recycling revolutionieren.

Chemiker und Miterfinder des „Cradle to Cradle“-Ansatzes, Prof. Dr. Braungart, im Interview über die Potenziale einer gelungenen Kreislaufwirtschaft und was sich für den Verbraucher in Zukunft ändern könnte.