Wolfsburg. Im Februar beginnen die Regionalwettbewerbe, etwa in Braunschweig. Beliebtestes Fachgebiet der Nachwuchsforscher ist diesmal die Biologie.

Deutschlands bekanntester Nachwuchswettbewerb „Jugend forscht/Schüler experimentieren“ hat weiter Rückenwind: Genau 1098 Kinder und Jugendliche haben sich in Niedersachsen für die 59. Runde des Forscherwettbewerbs angemeldet – das ist gegenüber der Vorrunde erneut eine leichter Anstieg (2023: 1079 Anmeldungen in Niedersachsen). Insgesamt sind acht Schulen aus dem Raum Braunschweig-Wolfsburg dabei: die Internationale Schule Braunschweig-Wolfsburg, die Hoffmann-von-Fallersleben-Schule, das Lessinggymnasium, die Neue Schule Wolfsburg, die Gaußschule, das Martino-Katharineum, das Gymnasium Fallersleben und das Wilhelm-Gymnasium.

Bio ist beliebtestes Fachgebiet

Knapp 40 Prozent der in Niedersachsen angemeldeten Arbeiten kommen von Schülerinnen, weiblichen Auszubildenden und Studentinnen, das ist etwas weniger als im Vorjahr. Das Interesse an der jüngeren Sparte „Schüler experimentieren“ (vierte Klasse bis einschließlich 14 Jahre) ist mit 649 niedersächsischen Teilnehmenden deutlich höher als mit 449 Teilnehmenden in der älteren Sparte „Jugend forscht“, teilt „Jugend forscht“ mit. Beliebtestes Fachgebiet ist in Niedersachsen das Fachgebiet Biologie (weitere Fachgebiete sind: Arbeitswelt, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik, Technik).

Interesse groß

„Das Interesse an Jugend forscht ist auch in dieser Wettbewerbsrunde deutschland- und

niedersachsenweit sehr groß, darüber freuen wir uns sehr. Allen Teilnehmenden wünschen wir ganz viel Erfolg für ihre naturwissenschaftlichen Forschungen, denn jetzt geht es für sie erst richtig an die Arbeit“, betont Lothar Meyer-Mertel, Geschäftsführer des PS.Speicher in Einbeck, der seit 2017 als anerkannter außerschulischer Lernort jährlich von zahlreichen Schülerinnen und Schülern besucht wird. Bis Mitte Januar müssen die Teilnehmer ihre eingereichten Themen bearbeiten und die Ergebnisse schriftlich ausformulieren. Stephan Krings, Head of Global Marketing and Communications beim weltweit tätigen Pflanzenzüchtungsunternehmen KWS, weiß: „Wissenschaft steckt voller Überraschungen. Wir sind schon sehr gespannt darauf, was uns die Jungforschenden beim Landeswettbewerb im April kommenden Jahres über ihre Erlebnisse und Ergebnisse berichten werden.“ KWS und die Stiftung PS.Speicher richten vom 11. bis 13. April 2024 als Patenunternehmen den Landeswettbewerb Niedersachsen von „Schüler experimentieren“ zum dritten Mal im PS.Speicher in Einbeck aus.

Regionalwettbewerb in Braunschweig am 23. Februar

Doch bevor sie zum Landeswettbewerb fahren dürfen, treten die jungen Leute im Februar und März bei den niedersächsischen Regionalwettbewerben in Braunschweig, Celle, Diepholz, Emden, Hannover, Hildesheim, Lingen und Lüneburg gegeneinander an. Der Regionallwettbewerb in Braunschweig findet am 23. Februar in der Braunschweigischen Landessparkasse, Dankwardstraße 1, statt. Nur für die jeweiligen Gewinner der Regionalwettbewerbe geht die Reise anschließend weiter zu den Landeswettbewerben – und damit gegebenenfalls auch zum Landeswettbewerb Niedersachsen der Sparte „Schüler experimentieren“ nach Einbeck oder zum Landeswettbewerb Niedersachsen der Sparte „Jugend forscht“ nach

Clausthal-Zellerfeld. Das Bundesfinale für die Sparte „Jugend forscht“ findet vom 30. Mai bis 2. Juni in Heilbronn statt.

Weitere Informationen gibt es auf www.jugend-forscht.de.

red