Wendhausen. Bäckerei Meyer in Wendhausen schließt, ein Chef erklärt die Gründe. Das Nachbardorf hat schon einen Plan für die Brötchen-Versorgung.

Die Zeit der Heide-Bäckerei Meyer in Wendhausen nähert sich dem Ende. Im Juni schließt der in Wahrenholz ansässige Großbäcker wegen Personalmangels seine Verkaufsstelle und somit den letzten Lebensmittel-Nahversorger im Dorf an der Schunter. Im benachbarten Essenrode hingegen könnten hingegen bald Backwaren verkauft werden – dort wird daran gearbeitet, einen genossenschaftlich organisierten Mini-Supermarkt der Kette „Tante Enso“ zu eröffnen.