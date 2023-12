Braunschweig. Jobst Gödeke, Florian Rehm und Helmut Gockel über Herausforderungen in der Landwirtschaft und Roboter, welche die Zukunft gestalten.

„November hell und klar, ist übel fürs nächste Jahr“, lautet eine altbekannte Bauernweisheit. Wie vielversprechend also, dass wir an diesem Donnerstagnachmittag Anfang November durch schlammige Pfützen waten, während der wolkenverhangene Himmel bereits die nächsten Regentropfen auf uns niederprasseln lässt. Wir sind mit Eigentümer Florian Rehm und Geschäftsführer Helmut Gockel des Ritterguts Lucklum sowie Jobst Gödeke, Leiter des Praxislabors Digitaler Ackerbau in Schickelsheim, unterwegs über einige Weiden.