Braunschweig. Die Polizei teilt mit, dass es am Freitagnachmittag bis in den Abend zu Beeinträchtigungen in Braunschweigs Innenstadt kommen kann.

Bauern wollen am Freitagnachmittag mit einer Trecker-Sternfahrt in Braunschweig protestieren. Sie kritisieren den Wegfall von Steuervergünstigungen beim Agrar-Diesel und die künftig anfallenden Kfz-Steuern für landwirtschaftliche Maschinen.

Bauern-Proteste erreichen Braunschweig

Ab zirka 14 Uhr soll die Protest-Fahrt mit den landwirtschaftlichen Maschinen starten. Bis 19 Uhr kann es daher insbesondere in der Innenstadt zu temporären Verkehrsbeeinträchtigungen kommen, teilt die Polizei mit. Sie stehe im Austausch mit den Verantwortlichen der Aktion.

Am Mittwoch protestierten Landwirte in Wolfsburg vor dem Spiel gegen den FC Bayern.

red