Braunschweig. Katrin Schiebold wird zum 1. Januar 2024 stellvertretende Chefredakteurin, Philipp Engel wechselt in die Rolle des „Digital Lead“.

Zwei Personalia in eigener Sache: Katrin Schiebold wird zum 1. Januar stellvertretende Chefredakteurin von FUNKEs Braunschweiger Zeitung. Nach ihrem Volontariat war sie in wechselnden Funktionen für die Braunschweiger Zeitung tätig – unter anderem als Korrespondentin in Brüssel, Chefreporterin, Regionalleiterin Süd und zuletzt auch als Themenchefin. „Ich freue mich darauf, die digitale Transformation mit voranzutreiben und unsere journalistischen Inhalte gemeinsam mit dem Team auf allen Kanälen weiterzuentwickeln – datenorientiert, aber nicht datengetrieben. Denn Reichweite geht auch mit Verantwortung einher: Unsere Aufgabe ist und bleibt es, das politische und gesellschaftliche Leben vor Ort abzubilden und kritisch zu begleiten“, sagt die 53-Jährige.

Chefredakteurin Kerstin Loehr betont: „Katrin Schiebold hat bereits als Themenchefin den digitalen Wandel im Qualitätsjournalismus mit großem Wissen und viel Empathie erfolgreich vorangetrieben. Ich freue mich sehr auf die noch engere Zusammenarbeit mit unserem gemeinsamen Ziel, mit lokalen und regionalen Themen den Herzschlag unserer Region widerzuspiegeln, zu informieren, zu debattieren, zu erfreuen.“

Philipp Engel wird die Content-Entwicklung vorantreiben

Philipp Engel, bislang Leiter der Online-Redaktion unserer Zeitung, wird künftig als „Digital Lead“ für die Geschäftsführung die Schnittstelle zwischen Redaktion, Vertrieb, Marketing und Sales besetzen und hierbei sowohl die Content-Entwicklung in den diversen redaktionellen Kanälen (von Website über App bis zu Social Media) vorantreiben, als auch die Kundengewinnung der Vertriebskanäle und die Monetarisierung der redaktionellen Reichweiten mitverantworten. „Ich freue mich total auf die neue Aufgabe, weil ich damit meiner Ursprungsleidenschaft - dem Journalismus - auch auf den anderen Ebenen helfen kann und das an meinem Herzensort: Der Region rund um Braunschweig und Wolfsburg. Transformation endet nie, aber ändert sich dauernd. Besser geht‘s nicht.“