Braunschweiger Zeitung: Kerstin Loehr alleinige Chefredakteurin

Dr. Kerstin Loehr (55) wird alleinige Chefredakteurin von FUNKEs Braunschweiger Zeitung. Sie hatte den Titel seit Anfang 2021 gemeinsam mit Christian Klose geleitet. Der 51-Jährige verlässt FUNKE, um ab dem 1. Januar 2024 die Chefredaktion der Pforzheimer Zeitung zu übernehmen.

„Kerstin Loehr ist eine exzellente Journalistin und Führungspersönlichkeit. Ich freue mich sehr, weiter mit ihr und ihren Teams die digitale Zukunft unserer starken Braunschweiger Titel weiter so erfolgreich anzugehen“, sagt FUNKE-Geschäftsführer Christoph Rüth.

Kerstin Loehr: „Transformation in unserer Redaktion intensiv vorantreiben“

„Das Ziel für die nächsten Jahre ist klar: Wir werden die Transformation in unserer Redaktion intensiv vorantreiben, weiter digitale Inhalte und Formate entwickeln, neue Zielgruppen erschließen und binden. Unser Fokus ist und bleibt lokaler und regionaler Qualitätsjournalismus, der Demokratie lebt, Streitkultur fördert und vor allem nah dran ist an der Lebenswelt unserer Leserinnen und Leser“, sagt Kerstin Loehr. „Dazu braucht es im Team und in der Führung Klarheit, Transparenz, Offenheit und ein vertrauensvolles Miteinander. Empathisches Führen ist mir sehr wichtig - insbesondere in dieser Phase der Transformation.“

Tatjana Biallas, Geschäftsführerin der FUNKE-Regionalmedien in Niedersachsen, dankt Christian Klose für seine hervorragende Arbeit in den vergangenen Jahren. „Christian Klose hat im Tandem mit Kerstin Loehr die digitale Ausrichtung unserer Braunschweiger Zeitung entschieden vorangetrieben – ich danke ihm ausdrücklich für sein Engagement und wünsche ihm für seine neue Aufgabe in Pforzheim alles erdenklich Gute. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Kerstin Loehr. Sie macht tollen Journalismus und ist die perfekte Chefredakteurin für die Braunschweiger Zeitung.“

Christian Klose wechselt zur Pforzheimer Zeitung

„Ich möchte mich ausdrücklich für die spannenden und lehrreichen Jahre sowie für das große Vertrauen bei der Braunschweiger Zeitung und in der FUNKE Mediengruppe bedanken. Es war eine sehr schöne Zeit, auch weil mir die Menschen in Braunschweig und in der Region ans Herz gewachsen sind. Ich gehe deshalb mit einem lachenden und einem weinenden Auge zurück in den Süden. Ich freue mich nun aber auch sehr, gemeinsam mit dem tollen Team der Pforzheimer Zeitung das familiengeführte Medienhaus in der Goldstadt in eine erfolgreiche journalistische Zukunft zu führen“, sagt Christian Klose.

