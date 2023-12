Braunschweig. Am Braunschweiger Hauptbahnhof kam das mutmaßliche Opfer ins Gespräch mit einer anderen Frau. Diese wird nun von der Polizei gesucht.

Die Braunschweiger Polizei ermittelt zu einem Sexualdelikt, das sich am 10. Dezember zugetragen haben soll. Demnach kam es in den Morgenstunden zu einem „Vorfall in einem Hotel in Bahnhofsnähe“. Das mutmaßliche Opfer der Tat verließ das Hotel und ging zur Straßenbahnhaltestelle am Hauptbahnhof.

Nach 8 Uhr stieg die Frau demnach in eine Straßenbahn in Richtung Innenstadt. Wie die Polizei berichtet, kam sie an der Haltestelle und in der Straßenbahn mit einer unbekannten Frau ins Gespräch, welche an der Rathaus-Haltestelle ausstieg.

Das Sexualdelikt wurde erst im Nachgang bei der Polizei angezeigt. „Das zuständige Fachkommissariat hat sofort nach Bekanntwerden des Sachverhalts die Ermittlungen aufgenommen“, heißt es in einer Mitteilung. Nun wird die Gesprächspartnerin aus der Straßenbahn gesucht. Hinweise gehen an den Kriminaldauerdienst – dessen Telefonnummer lautet (0531) 4762516.

red