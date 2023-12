Braunschweig. Die beiden Männer stehlen im Anschluss Bargeld und einen Tresor. Die Fahndung der Polizei bleibt zunächst erfolglos.

In der Ernst-Amme-Straße in Braunschweig haben Unbekannte am Dienstagabend Bargeld und einen Tresor aus einem Hotel geraubt. Der 26 Jahre alte Portier hatte Minuten zuvor seine Nachtschicht begonnen, als zwei dunkel gekleidete und maskierte Männer das Hotel gegen 22.40 Uhr betraten.

Wie die Braunschweiger Polizei berichtet, hielten die Täter dem 26-Jährigen eine Schusswaffe vor, drohten ihm und forderten die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Portier auf die Kasse gedeutet hatte, nahm einer der Täter das gesamte Geld heraus. Zudem trat einer der Männer einen Tresor von der Wand.

Braunschweiger Polizei fahndet sofort nach Tätern – ohne Erfolg

Die Täter verließen das Hotel mitsamt Tresor und erbeutetem Geld und flüchteten unerkannt. Der Hotelportier rief anschließend die Polizei. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen im Anschluss führten bislang nicht zum Ergreifen der Täter. Die Kriminalpolizei nahm den Tatort auf, sicherte Spuren und leitete ein Strafverfahren ein.

Braunschweigs Polizei sucht nun nach Zeugen, die am späten Dienstagabend Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter (0531) 4762516.

red