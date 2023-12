Braunschweig. Zehn Jahre ist Claretti mit dem kulinarischen Stück „Leibspeisen des Paten“ nicht mehr auf Tour gegangen. Am 29.12. ist Wiederaufnahme.

Giorgio Claretti sitzt in seinem Wintergarten und nimmt einen tiefen Zug von der Zigarette. Der Sänger und Pianist lässt den Tag ruhig angehen. 56 Klavierschüler unterrichtet er pro Woche in seiner kleinen Musikschule in der Sonnenstraße 13. Wenn die kleinen Nachwuchspianisten wieder zu Hause sind, hat er Zeit, sich auf sein eigenes Bühnenprogramm vorzubereiten. Nach zehn Jahren nimmt der Braunschweiger mit italienischen Wurzeln sein Bühnenprogramm „Leibspeisen des Paten“ wieder auf, mit der er ebenso lange auf Tour war.