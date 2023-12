Krise um den Braunschweiger Weihnachtszirkus nach fataler Panne. Hier die ganze Entwicklung und die Lösung.

„Ein Braunschweiger Weihnachtsmärchen….“ melden der Weihnachtszirkus Fliegenpilz und der Zirkus unserer Region, Zirkus Dobbelino am Freitagnachmittag unisono in einer gemeinsamen Erklärung.

Was ist passiert? Vom 21. Dezember bis zum 07. Januar sollte eigentlich der Circus Fliegenpilz auf dem Harz & Heide-Gelände (Messegelände) in Braunschweig stattfinden, wir berichteten.

Das markante Fliegenpilz-Zirkuszelt ist bereits aufgebaut, die Artisten gebucht, doch in allerletzter Minute hat der TÜV das Zelt nicht freigegeben, heißt es nun. Dem Schweißer eines Handwerksbetriebs sei ein kleiner, aber entscheidender Fehler unterlaufen. Ein bestimmtes Zertifikat als entscheidendes Anforderungskriterium sei leider übersehen worden - und daher das falsche Zertifikat für die Sitztribüne angefertigt worden.

Muss der Braunschweiger Weihnachtszirkus 2023 nun ausfallen? Ohne Freigabe können die Vorstellungen nicht stattfinden. Und den hochkarätigen Artistinnen und Artisten hätten eine traurige Weihnachten ohne Engagement ins Haus gestanden, wenn man ihnen so kurzfristig hätte absagen müssen.

Jetzt meldet Dobbelino-Chef Roman von Dobbeler: „Damit das nicht passiert und um den Artisten ihr Engagement zu ermöglichen und um das Braunschweiger Publikum nicht zu enttäuschen, haben wir auf die Anfrage des Circus Fliegenpilz reagiert und sind bereit, den Zircus zu unterstützen.“

Fliegenpilz-Direktor Bodo Hölscher hatte bei Dobbelino in der Schefflerstraße angefragt - und ist jetzt begeistert. „Ein großartiger Akt der Solidarität“, erklärt er. Somit kann der Weihnachtszirkus in Braunschweig doch noch wie geplant stattfinden, nur an einem anderen Ort, in einem anderen Zirkuszelt.

Ab dem 21. Dezember heißt es dann mit dem kompletten Fliegenpilz-Programm „Manege frei“ im Zirkus Dobbelino in der Schefflerstraße 36 in Braunschweig. Parkplätze gibt es auf dem Parkplatz „Rote Wiese“. Alle Karten behielten ihre Gültigkeit, erklärt Bodo Hölscher.