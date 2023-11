Braunschweig. Es ist eine beliebte Tradition zur Weihnachtszeit. Hier eine Übersicht über das Programm und die Termine.

Es ist eine beliebte Tradition - und auch in diesem jahr gibt es in Braunschweig wieder einen Weihnachtszirkus! Der Zirkus Fliegenpilz, der durch viele Gastspiele in Braunschweig bereits eine besondere Verbindung zur Region hat, präsentiert in diesem Jahre „stolz den großen Braunschweiger Weihnachtszirkus 2023/24“, wie er mitteilt.

Ort: Messegelände in Braunschweig, Eisenbütteler Straße.

Versprochen wird „ein Festival internationaler Künstler“. Das Programm ist tatsächlich hochkarätig besetzt mit bekannten internationalen Artisten und Akrobaten, die schon Preise gewonnen haben. Das Programm in der Tradition des klassischen Zirkus sei nur für das Publikum in Braunschweig produziert, heißt es. Die Besucher würden zudem gefangengenommen von der Magie der Varieté-Kunst in festlicher Weihnachts-Atmosphäre.

Ebenfalls dabei: Milton und Gala mit argentinischem Bola-Bola-Tanzauber. © FMN | Veranstalter

Zu den Stars der mehr als zweistündigen Show gehört laut Presseinformation das Duo Kresinska aus Polen. „Sie präsentieren ihre Perche-Attraktion der Sonderklasse mit absolut höchstem Schwierigkeitsgrad.“

Luftnummern, Jonglagen und Akrobatik locken auf das Braunschweiger Messegelände

Und dann sind da noch Galina und Angelo aus Spanien, die das Publikum „bei den temporeichen Lasso-Spielen in den Wilden Westen eintauchen“ lassen. Mathieu, der Weltklasse-Comedian aus Frankreich, ist ein wahres Highlight in der Programmfolge. Zudem sorgen die Akrobaten „Alvarez“ mit einer spektakulären Luftnummer am Haltestuhl für Staunen.

Anmutig: Miss Kat hoch oben am Tanztrapez. © FMN | Veranstalter

Ein weiteres Highlight der Show ist Tempo-Jongleurin Victoria, die mit perfekter Auge-Hand-Koordination mit Diabolos und fliegenden Keulen verblüfft. Damit nicht genug: Nur auf dem Rücken liegend balanciert wiederum Lioudmila die verschiedensten Gegenstände mit den Füßen - sogar ein brennendes Feuerrad.

Dann sind da noch Claire und Alejandro, die an zwei vertikal hängenden Tüchern mit ihrer Luftakrobatik die Zuschauer die Luft anhalten lassen. Das suche in Komposition und Choreografie seinesgleichen, heißt es beim Zirkus. Ein besonderer Höhepunkt sei zudem die Show des Trios Vassilenko auf dem Kunstrad. Für diese Darbietung hätten die Artisten die höchste Auszeichnung beim Pariser Circusfestival erhalten.

Platz für 1200 Besucher - und gespielt wird vom 21. Dezember bis zum 7. Januar

Der Zirkus tritt in einem beheizten Viermasten-Panorama-Rundzelt mit einem Durchmesser von 30 Metern und einer Masthöhe von zwölf Metern auf. 1200 Zuschauer finden Platz. Wie es sich für den Namen gehört ist das Zeltdach unverwechselbar rot mit weißen Tupfen. Da das Zelt freitragend aufgehängt sei, gebe es keine die Sicht störenden Innenstangen.

Alles in allem „ein Programm voller Unterhaltung, Spannung und Emotionen, das die Zuschauer in eine Welt des Staunens entführt“, verspricht der Zirkus Fliegenpilz. Erleben kann man den Braunschweiger Weihnachtszirkus von Donnerstag, 21. Dezember, bis Sonntag, 7. Januar, täglich um 15.30 und 19.30 Uhr, Heiligabend nur um 14 Uhr - und am letzten Tag mit geänderten Zeiten um 11 und 15.30 Uhr. red.

Karten gibt es bei Vorverkaufsstellen und Konzertkassen sowie im Internet unter: www.braunschweigerweihnachtscircus.de