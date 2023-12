Braunschweig. Benefizkonzert im Nexus für Wohnungslose: Braunschweiger Band „The Antipreneurs“ mobilisiert Unterstützung für den Iglu Tagestreff.

Mit dem Einzug der Kälte verschärft sich die ohnehin schwierige Situation für wohnungslose Menschen zusehends. Der Winter stellt für sie nicht nur eine immense Herausforderung dar, sondern kann ohne eine warme Unterkunft sogar lebensbedrohlich werden. Aus diesem Grund veranstaltet die Braunschweiger Punkrock-Band „The Antipreneurs“ jedes Jahr ein besonderes Weihnachtsbenefizkonzert. Ihr Ziel ist es, durch diese Initiative auf vergleichsweise unkomplizierte Weise Projekte zu unterstützen, die sie als essenziell erachten.

Am 16. Dezember wird die diesjährige Soli-Fete im Kulturzentrum Nexus in der Frankfurter Straße stattfinden. Die gesamten Einnahmen des Konzerts werden – ähnlich wie im vergangenen Jahr – an den Iglu Tagestreff für Wohnungslose gespendet.

Stigmatisierung wohnungsloser Menschen in Braunschweig

„Besonders in der kalten Jahreszeit haben wohnungslose Personen mit den schwierigen Witterungsverhältnissen zu kämpfen. Dazu gibt es kaum Anlaufstellen, an denen sie nach Unterstützung fragen oder sich aufwärmen können, ohne mit schiefen Blicken und Stigmatisierung kämpfen zu müssen“, betonen die Mitglieder von „The Antipreneurs“.

Das Dezemberkonzert ist bislang das einzige fest etablierte Konzert, das wir selbst in Braunschweig organisieren. „The Antipreneurs“

Für sie spielt der Iglu-Tagestreff eine entscheidende Rolle: „Ohne dieses Zentrum würde dieser Stadt eine teils lebenswichtige Anlaufstelle für diese Menschen fehlen.“ Die Band hofft, dass durch ihre Veranstaltung nicht nur Bewusstsein geschaffen, sondern auch finanzielle Mittel bereitgestellt werden, um diese wichtige Einrichtung weiterhin unterstützen zu können.

Der Iglu Tagestreff ist eine Einrichtung der Diakonischen Gesellschaft, die in verschiedenen Städten der Region Beratung und Unterstützung für Menschen in Lebenskrisen anbietet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Menschen, die mit Arbeitslosigkeit, finanziellen Problemen, Schulden, Suchtproblemen und dem drohenden Verlust ihrer Wohnung konfrontiert sind. Ihr Ziel ist es, diesen Menschen durch eine respektvolle und zugewandte Haltung zu begegnen sowie sie in der Bewältigung ihrer Schwierigkeiten zu unterstützen.

„The Antipreneurs“ bekommen Verstärkung auf der Nexus-Bühne

Neben „The Antipreneurs“ werden am kommenden Samstag die Bands „Color Kid“ und „Rakäthe“ die Nexus-Bühne bespielen. In Bezug auf „Color Kid“ meint die Band enthusiastisch: „Mit ,Color Kid‘ waren wir im Frühjahr gemeinsam auf Tour in Deutschland und Belgien. Das Benefizkonzert ist eine schöne Gelegenheit, sie endlich mal nach Braunschweig einzuladen.“ Gleichzeitig beabsichtigen sie mit der Teilnahme von „Rakäthe“, einer aufstrebenden lokalen Band, die vielen vielleicht noch unbekannt ist, eine Plattform zu bieten. „The Antipreneurs“ freuen sich außerordentlich darüber, dass beide Gruppen bereit sind, für den guten Zweck auf ihre Gage zu verzichten.

Für ihr Soli-Konzert am 16. Dezember konnte das Quartett die Bands „Rakäthe“ und „Color Kid“ gewinnen. © Herr Rodemann | Herr Rodemann

Im vergangenen Jahr fand das Benefizkonzert von „The Antipreneurs“ im Kufa Haus statt. Die Entscheidung für den Ortswechsel ins Nexus sei eine Bauchentscheidung gewesen: „Wir möchten die kulturelle Vielfalt in dieser Stadt unterstützen und finden es deshalb wichtig, uns nicht nur mit einer Location, sondern auch mit wichtigen Orten wie dem Nexus zu solidarisieren. Wir freuen uns, dass wir auch beim Nexus sofort auf Unterstützung für unser Vorhaben gestoßen sind.“

Seitens des Nexus heißt es: „Die Band hat bereits mehrere Konzerte bei uns gegeben und das Publikum mit ihrer Musik begeistert. Sowohl die Band als auch das Nexus teilen die Idee, ihre Ressourcen zu nutzen, um Geld für Menschen zu sammeln, die weniger Möglichkeiten im Leben haben.“

Bezüglich der Spendenmöglichkeiten erläutern „The Antipreneurs“: „Wie jedes Jahr können Personen bereits am Einlass ihre Spende anstelle eines Eintritts an uns geben.“ Wer zehn Euro spendet, können außerdem an einer Verlosung teilnehmen, bei der es tolle Merchpakete der Bands mitsamt Tonträgern zu gewinnen gibt. Letztes Jahr seien auf diese Weise 1000 Euro zusammengekommen. „Wir sind sehr gespannt darauf, wie viel wir dieses Jahr für das Iglu zusammenbekommen.“

Der Nexus-Wintermarkt startet ab 14 Uhr

Das Solidaritätskonzert am 16. Dezember wird der musikalische Höhepunkt des Wintermarkts im Nexus sein. Ab 14 Uhr lädt das Kulturzentrum nämlich schon zu einer vorweihnachtlichen Atmosphäre mit Glühwein und Punsch. Auf Anfrage unserer Redaktion erklärt das Nexus, dass rund ein Dutzend Organisationen und Initiativen ihre Angebote zu fairen Preisen präsentieren werden.

Zu den teilnehmenden Gruppen gehören die „Seebrücke“, „In/Progress“ und das „Chaos Kollektiv“. Der Frauenverein „Elele Hand in Hand“, die Initiative „Küche für Alle“ und „BemBrasil“ kümmern sich unter anderem um die kulinarische Verpflegung. Das Nexus betont, dass auch Kunst, kreative Werke und Merchandise-Stände auf dem Wintermarkt vertreten sein werden. Hierbei können Besucher kostenlos, gegen eine Spende oder zu günstigen Preisen beispielsweise an einem Stand der Studierenden der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (HBK) nach kleinen Schätzen stöbern.

Des Weiteren wird es aktive Beteiligungsmöglichkeiten geben, wie das Dosenwerfen des Konzertkollektivs „Rude Revolution“ oder das Kerzenziehen des alternativen Wohn- und Kulturprojekts „Solijanka“. Die Zielsetzung dieser Winterfeier besteht darin, Menschen in entspannter Atmosphäre zusammenzubringen, um gemeinsam Getränke, Essen sowie Gesellschaft und Kultur zu genießen. Das Nexus erläutert: „An dem Tag gehen alle Erlöse an der Eintrittskasse an den Tagestreff Iglu für wohnungslose Menschen. Nur wenn wir solidarisch handeln und diejenigen, die weniger sichtbar sind, nicht ausblenden, können wir eine bessere Zukunft für alle schaffen. Gerade wenn in aktuellen Debatten bei den Ärmsten der Gesellschaft gespart werden soll, sind solche Aktionen umso wichtiger.“

Weitere Informationen zum Nexus Wintermarkt gibt es auf dasnexus.de