Braunschweig. Der Geschäftsführer der Allianz für die Region geht in Ruhestand. Guggemoos Mulfinger und Ahlswede-Brech sind neu an der Spitze.

Ab sofort steuern Thomas Krause und Toni Guggemoos Mulfinger als Geschäftsführer die Regionalentwicklungsgesellschaft Allianz für die Region GmbH. Das hat der Aufsichtsrat am Montag in seiner Sitzung beschlossen. Krause ist seit 2013 Mitglied in der Geschäftsleitung der Allianz für die Region, zunächst als Prokurist, seit 2022 als zweiter Geschäftsführer. Der 55-Jährige übernimmt die Funktion des Sprechers von Wendelin Göbel, der aus der Geschäftsleitung ausscheidet und in den Ruhestand geht. In dieser Funktion wird Krause künftig insbesondere die Bereiche Regionalmarketing, Recht und Finanz verantworten, teilt die Allianz für die Region mit.