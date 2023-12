Braunschweig. Bei der 8. Weihnachtstafel im Steigenberger servierten drei Braunschweiger Genossenschaften 270 bedürftigen Menschen ein 3-Gänge-Menü.

In der Maschinenhalle des Steigenberger Parkhotels tauschten am vergangenen Montag 270 bedürftige Menschen ihre übliche Routine gegen ein 3-Gänge-Menü. Dieses Festmahl wurde von den Genossenschaften – der PSD Bank, der Braunschweiger Baugenossenschaft und der Baugenossenschaft Wiederaufbau – im Rahmen der 8. Weihnachtstafel veranstaltet.

Die Inspiration für dieses Ereignis entstand einst aus der Idee von Carsten Graf, dem Vorstandssprecher der PSD Bank Braunschweig, und dem damaligen Hoteldirektor des Steigenbergers. Vor einem Jahrzehnt wurde die Vision geboren, eine gemeinschaftliche Initiative mit den Genossenschaften der Region ins Leben zu rufen, um bedürftigen Menschen in der festlichen Weihnachtszeit eine besondere Tafel zu bieten.

Zahlreiche Gäste strömten ins Steigenberger und einige von ihnen hatten sich für die Feierlichkeiten sogar besonders festlich gekleidet – eine Geste, die von Karin Stemmer, im Vorstand der Braunschweiger Baugenossenschaft eG, als Ausdruck der Wertschätzung für die Weihnachtstafel gewürdigt wurde. Auffallend war auch die starke Präsenz älterer Menschen, darunter viele Frauen. Dieses Bild unterstrich eine bedeutende Tatsache: Laut Statistischem Bundesamt sind Frauen einem höheren Risiko der Altersarmut ausgesetzt als Männer. Aber auch jüngere Menschen und einige Kinder waren anwesend.

Braunschweiger Tafel mal anders

Nach 12 Uhr begrüßte Carsten Graf im Namen aller Genossenschaften die Gäste und betonte: „Eine Gemeinschaft ist ein Gewinn für alle. Das genossenschaftliche Prinzip zeigt, dass das, was einer allein nicht schafft, von vielen gemeinsam bewältigt werden kann. Vor zehn Jahren ist uns dies gelungen.“ Er fügte außerdem hinzu, dass alle Parteien noch am selben Morgen einstimmig beschlossen: „Ja, so etwas Tolles gemeinsam mit dem Parkhotel Steigenberger – das möchten wir gerne fortsetzen. Es erfüllt uns alle mit großer Freude, Ihnen heute diese wunderschöne Weihnachtstafel servieren zu dürfen.“

Das ist das Motto der Genossenschaft: Gemeinschaftlich für alle. Carsten Graf

Leider musste sich die Sozialdezernentin Christina Rentzsch krankheitsbedingt abmelden. Andreas Neininger, der Hoteldirektor des Steigenberger Parkhotels, richtete ebenfalls einige Worte an die Anwesenden und ermutigte sie zum gemeinschaftlichen Mitsingen während des Programms: „Vielleicht werden wir noch gehört und es rieselt noch ein wenig Schnee vom Himmel, so wie es an Weihnachten sein soll“, erklärte er optimistisch.

Vorstände servieren 3-Gänge-Menü bei der Braunschweiger Weihnachtstafel

Während Axel Uhde und Geza Gal den Saal mit ihrer Musik erfüllten, servierten die Vorstandsvorsitzenden und Mitarbeiter der Genossenschaften den Gästen ein 3-Gänge-Menü. Das kulinarische Erlebnis begann mit einer delikaten Kartoffelsuppe, verfeinert mit Schmand und Lauchzwiebeln, gefolgt von herzhaftem Rindergulasch, hausgemachtem Rotkohl und niedersächsischen Kartoffelknödeln. Als krönender Abschluss wartete Milkaus bester Blechkuchen mit einer köstlichen Portion Eis auf die Gäste.

„Das Essen schmeckt hier jedes Mal ausgezeichnet, und ich bin wirklich zufrieden. Es fällt auf, dass dieses Jahr mehr Menschen hier sind als im letzten Jahr, was zeigt, dass die Veranstaltung sehr gut besucht ist“, bemerkte Lothar Schmidt, der bereits mehrmals an der Braunschweiger Weihnachtstafel teilnahm.

Maurus Ertle und seine Lebensgefährtin Nicole Sievers sind dankbar für das 3-Gänge-Menü. © FMN | Bernward Comes

Auch Maurus Ertle, ein wiederkehrender Gast, genoss bereits mehrfach das 3-Gänge-Menü. „Wir besuchen die Braunschweiger Tafel regelmäßig, daher kennen sich viele von uns. Um ganz ehrlich zu sein, wir sind darauf angewiesen und sind froh, dass es eine solche Weihnachtsfeier hier in Braunschweig gibt“, erklärte der 66-Jährige.

Braunschweig: „Gemeinschaftlich für alle“

Vor dem Dessert wurden weitere Programmpunkte geboten: Sonja Wigger, Schauspielerin der „Komödie am Altstadtmarkt“, las eine herzerwärmende Weihnachtsgeschichte vor, die die Gäste gespannt verfolgten. Gabriela Roth und Astrid Plichta von „Die Wohlwollenden“ verteilten 26 selbstgestrickte Mützen und Schals an die Kinder.

Vor 27 Jahren gründete Bernd Assert die Braunschweiger Tafel. Assert zeigte sich erfreut über den Erfolg der 8. Weihnachtstafel und betonte: „Wir möchten Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, einfach einen schönen Tag hier im Steigenberger Hotel möglich machen.“