Braunschweig. Gesund, lecker und klimafreundlich: Wie gelingt es, das Kantinenessen in Schulen und Kliniken zu verbessern?

Du bist, was du isst, heißt es so schön. Kein Wunder also, dass das Thema Ernährung eines ist, das stark emotionalisiert. Auch, wenn es um Gemeinschaftsküchen wie Schulmensen oder Krankenhauskantinen geht. Das erleben wir in Braunschweig gerade beim Mensa-Streik an den Grundschulen Lehndorf und Lamme, oder auch bundesweit bei der Diskussion um Süßigkeiten-Werbung für Kinder. Die „Gesundheitskonferenz“, die die Stadt Braunschweig jüngst im Trafo-Hub für Fachkräfte und interessierte Bürger veranstaltet hat, beschäftigte sich mit gesunder und klimagerechter Gemeinschafts­verpflegung. Titel: „Da haben wir den Salat!“