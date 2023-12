Die Bewegungswerkstatt-West des Braunschweiger Stadtsportbundes: Bildung benötigt Bewegung.

Ein Projekt, das Beine macht und im besten Sinne Zukunft sichert: Die Bewegungswerkstatt-West des Braunschweiger Stadtsportbundes (SSB) für Kinder von 3 bis 6 Jahren wurde vor zehn Jahren für Kindertagesstätten der Braunschweiger Weststadt ins Leben gerufen.

Sie werden seitdem von einer qualifizierten Gymnastiklehrerin und einem Physiotherapeuten betreut und fit gemacht. Nemo-Schwimmkurse gibt es bei einer geprüften Schwimmmeistergehilfin.

Diese Einrichtungen und Kitas sind dabei

Teilnehmende Einrichtungen sind derzeit: Caritas Kindertagesstätte St. Maximilian Kolbe, Evangelische Kindertagesstätte Mittenmank, Kindergarten An der Rothenburg - Till Eulenspiegel, Städtische Kindertagesstätte Recknitzstrasse und das DRK Familienzentrum Krippe Ilmweg.

Um die Nachhaltigkeit des Projekts sicherzustellen, gibt es regelmäßige Workshops für ausgewählte Erzieherinnen der Einrichtungen. Am Ende sollen überall dauerhafte Bewegungswerkstätten entstehen. So macht Kita Kinder stark fürs Leben.

Projektleiterin ist Tina Stöter, Trainerin Daniela Krafczyk, Schwimmlehrerin Nicole Lisson-Rothkamm - sie sind alle bereits von Beginn an dabei. Und auch daran muss und soll erinnert werden: Es war als Initialzündung das Engagement des damaligen Präsidenten des SSB, Franz Matthies, der die Wichtigkeit gerade eines solchen Projekts erkannte.

Hier ist der Sport am Kern seiner Aufgabe: Stabilität, Fairness, Regeln, Regelmäßigkeit, Optimismus. Am besten von klein auf. Tina Stöter weiß: „Bildung benötigt Bewegung.“

Tina Stöter: „Kinderwelt ist Bildungswelt“

Besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. Tina Stöter: „Kinderwelt ist Bildungswelt. Deshalb benötigt Bildung in der Kindheit Bewegung.“ Schon klar, das hört sich einfach an, tja, und es könnte auch einfach sein. Die Realität sieht leider immer noch anders aus. „Das Bewegungsverhalten von Kindern hat sich in den letzten 40 Jahren konstant verschlechtert“, weiß sie.

Mehr noch: Die Corona-Pandemie kam hinzu. „Kinder bewegen sich immer weniger. Ihre Bewegung findet zudem zu häufig in virtuellen Welten statt. Das Bewegungsverhalten von Kindern wird auch stark vom Vorbild der Eltern geprägt.“ Und so komme es, „dass kindlicher Bewegungsmangel besonders in sozialen Randgruppen oder Familien mit Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung zu finden ist“.

Summasummarum: Die Lebensqualität von Jugendlichen ist ganz stark abhängig davon, wie sie es in frühen Jahren gelernt haben, mit Freude am Sport, an der Bewegung und der Selbsterprobung positive Erfahrungen mit dem eigenen Körper zu sammeln.

Übersetzt in die Logik des starken Projekts des Stadtsportbundes: Hier geht es um nicht weniger als die Förderung motorischer Chancengleichheit. Sie beginnt eben bereits im Kita-Alter, idealerweise bevor psychomotorische Auffälligkeiten da sind.

Jedes Kind findet seine eigenen Stärken. Es gelingt zu 100 Prozent durch Spaß an der Bewegung

Da ist es wieder - ein Schlüsselfeld im Bildungssektor, leider zu oft verkannt: Psychomotorik bedeutet nichts anderes als Training für geistige Stabilität. Ganz einfach: Wer balancieren, jonglieren, laufen, springen, schwimmen, turnen kann, fühlt sich wohler und gibt gern was davon ab.

So muss das sein. Die Kinder lernen über Bewegung, Fähigkeiten zu üben. Tina Stöter: „Jedes Kind soll seine eigenen Stärken finden.“ Das gelingt „zu 100 Prozent durch den Spaß, den die Kinder an der Bewegung haben“.

Auch ein Mini-Sport-Abzeichen können die Kinder da machen. Und zwar alle Kinder! Darauf wird geachtet: Jedes Kind kann etwas besonders gut, aber einiges eben auch nicht so gut. Das muss man lernen, ohne ängstlich oder sauer zu sein.

Und so werden spielerisch die Kategorien „Laufen, Springen, Balancieren, Werfen, Kraft, Rollen“ geübt und dann auch überprüft. Alle Kinder bekommen zum Abschluss eine Urkunde. Maskottchen dieser schönen Idee sind übrigens die zwei Partner „Hoppel & Bürste“. Der Hase Hoppel und der Igel Bürste helfen den Kindern bei den Übungen. Sport schon für die Kleinen von seiner schönsten Seite - und wichtiger denn je.

Mehr Informationen gibt es hier: http://ssb-bs.de/