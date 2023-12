Braunschweig. Aber die Regeln werden sich ändern. Was man beachten muss, wenn man Fördergelder bei der Stadtverwaltung beantragen will.

Der Anteil erneuerbarer Energien soll in Braunschweig weiter steigen. Die Stadtverwaltung will auch im nächsten Jahr diejenigen unterstützen, die eine Mini-PV-Anlage errichten wollen. Wer Fördergeld beantragen will, muss allerdings neue Regeln beachten.