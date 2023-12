Braunschweig. Christoph Schulz über eine Kindheit in einfachen Verhältnissen, den Braunschweiger Sparkassen-Streit und Arbeit, die das Leben bestimmt

Ende Dezember ist für BLSK-Vorstandschef Christoph Schulz nach 46 Jahren Sparkasse Schluss. Wir haben aus seinem Büro gemeinsam auf die Stadt und die zurückliegenden Jahre geblickt – in einem Gespräch über den Stolz der Braunschweiger, eine Kindheit in wirtschaftlich einfachen Verhältnissen und die Herausforderung, per Knopfdruck von 100 auf Null herunterzufahren …