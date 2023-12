Braunschweig. Im Westlichen Ringgebiet hatte eine Quartiersmanagerin die Idee. Bewohner aus dem Servicewohnen sind unterwegs jetzt besser sichtbar.

Auffällig ist das auf jeden Fall: Knapp zwei Dutzend Senioren aus dem Westlichen Ringgebiet haben jetzt ihre Rollatoren mit batteriebetriebenen Lichterketten ausgestattet. Nicht, weil ihnen damit in der bisher kalten Adventszeit wärmer ums Herz oder gar vorweihnachtlich zumute wird. Sondern vielmehr, um in der Dämmerung und in der bald danach einbrechenden Dunkelheit besser sichtbar zu sein.