Braunschweig. Das Modegeschäft räumt zum Jahresende die Ladenfläche. Das Unternehmen hatte bereits deutschlandweit Filialen geschlossen.

Das Damen-Modegeschäft „Pimkie“ in den Schloss-Arkaden schließt. In großen Lettern am Schaufenster der Ladenfläche wird die Schließung inklusive eines Räumungsverkaufs angekündigt. Auf Nachfrage bei einer Mitarbeiterin in der Filiale soll das Geschäft zum Jahresende schließen. Wie es mit den Mitarbeitern in Braunschweig weitergehen soll, sei bis dato noch unklar.

Auf eine Anfrage unserer Zeitung an die Firmenzentrale per E-Mail reagierte das Unternehmen nicht.

Bis 2027 sollen 64 Filialen von „Pimkie“ in Deutschland schließen

Erst vor kurzem hatte „Pimkie“ bekannt gegeben, alle Geschäft in Spanien zu schließen. In Deutschland hatte die Damenmodekette im März angekündigt, schrittweise bis 2027 insgesamt 64 Filialen schließen zu wollen. Durch die Maßnahme sollen 257 Arbeitsplätze abgebaut werden.

Noch 2021 hatte „Pimkie“ in Deutschland über 75 Filialen verfügt und damals Insolvenz anmelden müssen. Der Sparplan sei laut Mutterkonzern Pimkinvest mit dem Rückgang der Kundenzahlen begründet. Auf dem Fast-Fashion-Markt für junge Frauen sehen sich Ladengeschäfte zunehmend unter Druck durch den Trend ihrer Kunden, die Waren lieber online einzukaufen.