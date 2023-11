Braunschweig. In St. Magni heißt es: Dreimal miteinander erzählen, singen und essen – kostenlos und offen für alle. Am 5. Dezember geht es los.

Dreimal dienstags im Dezember lädt der „Vesper-Advent“ in die Magni-Kirche am Ölschlägern ein. Im geheizten Kirchenraum stehen dann Gespräche an der Kaffeetafel, kleine kreative Aktionen, ein offenes Adventssingen und gemeinsames Abendessen auf dem Vesperprogramm. „Die Erfahrungen in der lebendigen Vesperkirche im Mai haben uns und vielen anderen so gut gefallen, dass wir im Advent eine zweite Runde wagen wollen“, sagt Magni-Pastor Henning Böger.

Der „Vesper-Advent“ öffnet am 5., 12. und 19. Dezember zwischen 15 und 19 Uhr seine Türen in der Magni-Kirche. Das diakonische Gemeindeprojekt verbindet verschiedene Angebote für „Leib und Seele“ im Kirchenraum:

Vesper-Kaffee (ab 15 Uhr): Kostenlose Kaffeebar mit warmen Getränken, Kuchen und adventlichem Gebäck sowie der Einladung zum Verweilen und Erzählen. Hier findet jeder, der möchte, ein offenes Ohr.

Vesper-Aktion (um 16 Uhr): Ein kleines, kurzweiliges Angebot zum Mitmachen, zum Beispiel eine Erzählrunde mit Adventsgeschichten, eine Schreibwerkstatt für die Weihnachtspost oder eine interaktive Kirchenerkundung mit den Kinderkirchenexperten der Magni-Gemeinde – mit anderen etwas tun und neue Einblicke gewinnen.

Vesper-Singen (um 17 Uhr): Gemeinsam mit den Musikerinnen und Musikern von St. Magni sind alle Menschen zum Mitsingen, Mitsummen, Mitbrummen von Advents- und Weihnachtsliedern eingeladen. Gesungen wird nach Textbüchern, die gerne mitgenommen werden können.

Vesper-Suppe (ab 17.30 Uhr): Wie schon in der Vesperkirche ist sie das „Herzstück“ im Vesper-Advent – eine kostenlose, warme Suppenmahlzeit mit frischem Brot, dazu Getränke, Obst und Lebkuchen als Dessert, ausgegeben von Ehrenamtlichen. Das gemeinsame Abendessen wird mit einem Tischsegen eröffnet. Die letzte Ausgabe erfolgt um 18.30 Uhr.

Die Angebote, das Kaffeetrinken und auch das Abendessen im Vesper-Advent sind kostenlos und offen für alle, die sich angesprochen und eingeladen fühlen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Vesper-Advent in der Magnikirche wird von der evangelischen Kirchengemeinde St. Magni veranstaltet und tatkräftig von vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern unterstützt. Partnerinnen sind die Fachstelle Gemeinwesendiakonie der Diakonie im Braunschweiger Land und die Mehrwerk gGmbH der Evangelischen Stiftung Neuerkerode.

