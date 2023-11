Braunschweig. Die Flucht eines Transporters endet am späten Freitagabend in einem Grünstreifen in Bienrode. Das ist passiert.

In Braunschweigs Norden hat sich am späten Freitagabend eine Verfolgungsfahrt abgespielt. Die Polizei fuhr einem flüchtenden Transporter-Fahrer hinterher – und stellte den Mann später im Stadtteil Bienrode.

Kurz zuvor war der dunkelgraue Transporter einer zivilen Funkstreifenbesatzung bereits im Bereich Bienrode durch seine Fahrweise aufgefallen. Die Polizei wollte den Fahrer gegen 23.35 Uhr auf der Hermann-Blenk-Straße kontrollieren und gab dem Mann ein Haltezeichen. Der Transporter stoppte zunächst an einer Bushaltestelle, brauste dann aber mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Bevenroder Straße vor der Kontrolle davon.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf: Der Transporter fuhr über die Bevenroder Straße und die Forststraße wieder in Richtung Bienrode. Dabei ignorierte der Fahrer das Tempolimit innerhalb geschlossener Ortschaften und missachtete in Höhe des Steinriedendamms eine rote Ampel. „Nur durch die Gefahrenbremsung eines bei Grün einfahrenden Fahrzeugs konnte vermutlich eine Kollision an der Kreuzung verhindert werden“, erklärt die Braunschweiger Polizei.

Verfolgungsfahrt in Braunschweig: Flüchtender knallt gegen Bordstein

Vor Bienrode fuhr der Flüchtende entgegen der Fahrtrichtung in einen Kreisverkehr und touchierte einen Bordstein, wobei der rechte Vorderreifen beschädigt wurde. Trotz plattem Reifen wurde die Flucht fortgesetzt. Nach der Ortseinfahrt kam der Transporter vermutlich wegen der Beschädigungen von der Straße ab, kollidierte mit zwei Leitpfosten und kam im seitlichen Grünstreifen zum Stehen.

Die Beamten konnten den 37 Jahre alten Mann schließlich aus dem Transporter holen und festnehmen. Bei den anschließenden Ermittlungen wurde klar, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zum Transporter gehörten. Das Fahrzeug war im September in Schleswig-Holstein als gestohlen gemeldet worden. Zudem stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss und hatte auch keine gültige Fahrerlaubnis.

In Polizeigewahrsam wurde bei dem 37-Jährigen eine Blutprobe angeordnet. Er muss sich nun unter anderem wegen des Diebstahls, des illegalen Fahrzeugrennens, des Fahrens unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis verantworten.

red