Braunschweig/Wolfenbüttel. Die 12-Jährige wurde 1977 in ihrem Elternhaus im Landkreis Wolfenbüttel getötet. Fall Thema bei „Aktenzeichen XY- ungelöst“ (ZDF).

Wird der Cold Case Heike Wiatrowski nach fast 47 Jahren doch noch aufgeklärt? Eine erstmals entdeckte DNA-Spur macht den Ermittlern Hoffnung. Dank eines neues Analyseverfahren habe an Tatwerkzeugen männliche DNA identifiziert werden können, spricht Nicole Nebendahl, Leiterin der zuständigen Ermittlungsgruppe Cold Cases der Polizeiinspektion Braunschweig, über neue Entwicklungen in dem Mordfall, der am 18. Februar 1977 das Dorf Sickte im Landkreis Wolfenbüttel erschüttert hatte.