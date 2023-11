Braunschweig. Die Nachfrage ist groß: An der Obergstraße 5 bieten die Ärzte jetzt ganztags eine offene Sprechstunde an.

„Ab 7.30 Uhr stehen die Patienten Schlange.“ Die Nachfrage sei unfassbar groß. Die Augenklinik Dr. Hoffmann GmbH ist laut ihrem Geschäftsführer Stephan Kaune mit ihren 23 Standorten zwischen Göttingen, Hannover, Wittingen und Helmstedt inzwischen die größte augenärztliche Versorgerin in Niedersachsen. Am Hauptsitz in Braunschweig hat sich die schon 1889 gegründete Klinik in Blickweite zu ihrem Stammsitz an der Wolfenbütteler Straße um 2500 Quadratmeter erweitert: Über drei Etagen reicht die neue Ambulanz an der Obergstraße 5, in der ganztags eine offene Sprechstunde angeboten wird.