Braunschweig. Allein in Braunschweig fallen an einem Herbsttag neun Tonnen Laub an. Für Alba-Mitarbeiter ist das eine Herausforderung.

Mehrere Reihen Linden säumen auf rund 700 Metern Länge den Rand des Mönchewegs in der Braunschweiger Südstadt. Abgefallene Blätter in unzähligen Gelb- und Brauntönen bedecken wie frisch gefallener Schnee den Fußweg und die Straße. Ein leichter, aber kühler Wind wirbelt einzelne Blätter ab und zu auf, lässt sie vor dem grauen Hintergrund des Herbsttages in der Luft tanzen.