Braunschweig. Der Kongress der Jusos in Braunschweig war turbulent. Der Kanzler und die SPD mussten sich Kritik anhören. Was bleibt? Eine Analyse.

Der Bundeskongress der Jusos in Braunschweig ist zu Ende. Drei Tage lang versammelten sich die Spitzen der SPD bei ihrem Parteinachwuchs. Wobei Bundeskanzler Olaf Scholz lieber ausgerechnet den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Berlin empfing, als sich dem eigenen Nachwuchs in Braunschweig zu stellen, wie immer wieder kritisiert wurde.