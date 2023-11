Braunschweig. Zur Feierstunde betonen sie: Es liegt in unserer Verantwortung, dafür zu sorgen, dass sich die Schrecken des Krieges nicht wiederholen.

Für immer mehr Menschen spielt der Volkstrauertag keine große Rolle mehr. Das Wissen um seine Entstehung nach dem Ersten Weltkrieg und um seine Bedeutung schwindet allmählich. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge stemmt sich gegen den zunehmenden Bedeutungsverlust – auch in Braunschweig. Zur Feierstunde in der Dornse des Altstadtrathauses mahnte der langjährige Vorsitzende des Bezirksverbands Braunschweig, Walter-Johannes Herrmann, in Vertretung seiner erkrankten Nachfolgerin Ulrike Witt, das Gedenken an die Opfer von Gewalt und Krieg wachzuhalten und zur Versöhnung aufzurufen.